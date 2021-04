Thierry BLIN

Juriste de formation - nombreuses expériences professionnelles en relation avec les TPE/PME : étude d'administrateur judiciaire, cabinets d'expertise comptable, cabinets de conseils juridiques et d'avocats d'affaires, cabinet de rapprochement d'entreprises, cofondateur de VIAREZO site de connection vendeurs/repreneurs d'entreprise, responsable du pôle de recouvrement de créances et directeur de la société ConstEnse, PME de services aux entreprises (centre d'appels, création de site web, infographie, bureautique, formation et conseil (PME ayant le double agrément entreprise d'insertion et entreprise adaptée)



