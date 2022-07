Thierry BOURGET

Je travaille depuis 20 ans dans le développement de solutions logicielles.



Mon expérience dans le domaine informatique ainsi que mon intérêt pour le métier du client me permet d’être un interlocuteur privilégié entre la MOA et la MOE.



Ces dernières années, j’ai travaillé sur les domaines de l’assurance, la retraite ainsi que l’épargne réglementée. Ces projets utilisaient les technologies suivantes : JAVA, JEE, Web services, XML, XSL.



Mes compétences concernant le métier du développement Logiciel :

- analyse des besoins

- évaluation de scénarios d'implémentation

- spécifications fonctionnelles

- conception modélisation

- développements, tests unitaires et recette fonctionnelle.

- communication avec les différents acteurs du projet.



Afin de valoriser mon expérience et monter en compétences, j’ai récemment suivi la formation DU Chef Projet Logiciels et Réseaux à Polytech Nantes et obtenu le diplôme correspondant.



Je suis intéressé par toute opportunité permettant de mettre en œuvre mes nouvelles compétences (gestion de projets) ainsi que mes compétences techniques et fonctionnelles.





Mes compétences :

XSL

C

Birt

XML

Java

Java EE

UML

Services web