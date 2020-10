Ancien ingénieur en conception mécanique des systèmes de transmission de puissances pour l’aéronautique et l’automobile, j' occupe des fonctions commerciales depuis plus de 15 ans. Spécialiste de la vente d’offres complètes de prestations d’études forfaitaires et de solutions d’intégration.



Mes compétences :

Bureau d'études

Ferroviaire

Aéronautique

Automobile

Prospection commerciale

Commercial terrain

Développement commercial

Ingénierie

Management commercial

Marketing

Création d'entreprise