Thierry BOUTANT

Responsable projets engineering, industrialisation, travaux neufs dans différents secteurs d'activités que sont la métallurgie, l'automobile et l'industrie chimique au sein d'équipes multiculturelles, mon parcours s'est ensuite enrichi dans l'industrie cosmétique et para pharmaceutique dans un environnement de produit grandes consommations fortement concurrentiel où l'innovation, la rigueur, la qualité et la réactivité sont les maîtres mots de la réussite.



Mes collégues me définissent comme un créatif rigoureux et je suis aussi fédérateur, homme de terrain et dispose d'un grand esprit d'équipe.





Mes compétences :

Ingénierie

Process

Industrialisation

Investissement

Conditionnement

Travaux neufs

Automobile