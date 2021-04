Thierry BOUZIGON

Commercial de terrain, fortement impliqué dans mes missions, je suis expérimenté dans la prospection et la négociation et capable de mettre en place des plans d'actions efficaces pour réaliser les objectifs qui me sont fixés.

Rigoureux dans le suivi de mes dossiers, mes qualités relationnelles me permettent de développer de vrais partenariats avec mes clients.

Je suis capable de gérer de grands secteurs géographiques et différentes typologies de clients.

J'aime le challenge et suis très orienté résultats.



En recherche active d'un poste de commercial BtoB, comptes clés, animateur ou développeur de réseaux sur les régions île de France, Bourgogne, Champagne, Centre ou Normandie.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Animation commerciale

Animation de formations

Aide à la revente

Merchandising

Management commercial

Logiciel CRM

Grands comptes

Vente B2B

Microsoft Office

Négociation commerciale

Développement commercial

Analyse commerciale