Antoine SERRANO

Parmi les objets, parfois farfelus et improbables, savez-vous ce que j'ai osé vendre dans la cour de mon lycée ? Des bonnets norvégiens !

J’ai ainsi créé un vrai business par mon offre et par le buzz marketing.

Un argumentaire de choc a été la variable clé pour vendre ces produits décalés à la génération 80...des lycées du coin.

J'ai toujours aimé les challenges.

Toutes ces micro-expériences ont été le socle pour orienter ma pensée et mon énergie vers un métier de communicant.

Enfin, dès lors, tout à changé pour moi ! Mes copains m'avaient prédit un avenir prodigieux dans la publicité grâce à mon intuition et à ma détermination.

Je me suis tourné vers des études de "Com", puis vers les agences de publicité, pour me diriger enfin (ou à nouveau) vers la vente et la négociation.

J’ai vendu, et encore vendu: Dans le sport, la literie ou le design contemporain haut de gamme.

Ah, si vous saviez comme je suis disconvenu de ne pas encore avoir vendu ces fantastiques lunettes de créateurs (c'est vrai) ou ces fameux produits d’avant-garde…

j’ai par là beaucoup prospecté, interrogé le marché, je suis allé dans l’essai erreur, le tâtonnement pour trouver !

Mes capacités d'analyses et d'organisation, dans la gestion globale d'un portefeuille client et le développement d'un réseau commercial sont devenus ainsi une seconde nature.

Chaque expérience m'a appris à m'adapter aux diverses politiques marketing, commerciale et de distribution : du positionnement Mass Market au sélectif, de la vente directe à la vente indirecte, le BtoB, les réseaux GSA, GSS ou Retail.

Je porte aujourd'hui les lunettes du « développeur ambassadeur » dans le cadre du développement et du pilotage d’enseigne en franchise, sur un territoire national.



Mes compétences :

Vente

Prospection

Développement

Marketing

Communication

Négociation

Réseau

Gestion commerciale

Management

Distribution

Vendre