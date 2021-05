Thierry BRAS

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



VOLKSWAGEN



2016 à aujourd’hui : Directeur Après-vente pièces et service (multi sites)



 Encadrer et organiser la gestion de l’ensemble du secteur après ventes

 6 sites : 6 chefs d’atelier, 1 responsable magasin, 95 personnes au total

 Veiller au respect des normes ISO

 Garant du bon déroulement et du succès des audits

 Aplanir les litiges après-vente tout en veillant à maintenir la satisfaction client

 Développer le chiffre d'affaires et optimiser le volume d'activité

 Garantir le niveau de qualité et les procédures de la marque

 Amélioration de l’ISC

 Suivi du budget et des tableaux de bord











MERCEDENZ-BENZ



2011 à 2016 : Directeur des services Après-vente pièces et service (multi sites)



 Manager une équipe de 70 personnes

 Organiser la fonction SAV et optimiser ses résultats par la mise en place d’indicateurs de performance et de rentabilité

 Développer le chiffre d'affaires et optimiser le volume d'activité

 Garantir le niveau de qualité et les procédures de la marque

 Assurer la cohésion des différents services réception, ateliers et magasin

 Amélioration de l’ISC

 Suivi du budget et des tableaux de bord

 Mise en place de la stratégie commerciale et plan marketing

 Gestion des marges arrières

 Mise en place et suivi :

o Des procédures internes conduisant au respect strict des normes constructeur

o De la garantie constructeurs et du restant à charge

o Du traitement rapide des litiges clients

o D’une organisation verrouillant les moyens de paiement lors de l’enregistrement de l’OR









Groupe SAMRO : constructeur Véhicule industriel

2000 – 2011 : Responsable Service Après-vente



 Direction opérationnelle des succursales SAMRO

 Gestion d’atelier : 65 personnes à manager dans des activités diverses de mécanique, carrosserie, peinture

 Animer les équipes et les motiver

 Travailler dans le respect de la législation en matière d’hygiène et de sécurité

 Assurer l’obtention des résultats en cohérence avec le budget et réaliser les objectifs de satisfactions clientèle dans le respect des procédures groupe

 Développement de l’activité commerciale



Groupe SAMRO : constructeur Véhicule industriel

1993 – 2000 : Responsable Agence Nord (SIRED)



 Direction du site de Douai (23 Personnes)

 Développement de l’activité commercial

 Promotion auprès des clients des produits Samro

 Assurer l’obtention des résultats en cohérence avec le budget et réaliser les objectifs de satisfactions clientèle dans le respect des procédures groupe

 Suivi et Garant de l’unité de fabrication de semi-remorque et mécano soudé

 Suivi et Garant de l’unité de rénovation des véhicules d’occasions

 Développement de l’activité commerciale VO



 compétences



 Expert en gestion après-vente

 Management

 Goût du contact et diplomatie

 Mobile et disponible

 Leadership

 Autonomie

 Très bonnes capacités relationnelles et commerciales