Autorecrute Conseil GROUPE L'ARGUS

Autorecrute accompagne depuis 2006 tous les acteurs du secteur automobile en phase de recrutement, s’adressant ainsi à de nombreux métiers: constructeurs, vente, après-vente, équipementiers, et ce, quel que soit le niveau de qualification recherché.



Autorecrute diffuse en ligne des offres d’emploi, de formation et de franchise, permettant aux candidats de postuler

librement, en se rendant visible depuis la CVthèque et de se tenir informé de toute l’actualité.



Egalement Cabinet de Conseil en recrutement, Autorecrute Conseil prend en charge l’intégralité du processus de recrutement en mettant en place toutes les actions permettant de capter, d’évaluer et de vous présenter les profils en adéquation avec vos attentes.



Depuis 2011 Autorecrute a rejoint le groupe L’argus, traduisant l’alliance de la parfaite connaissance du marché automobile avec l’expertise du recrutement sur Internet. Cette acquisition engendre une offre multimédia puissante, donnant accès à un service de recrutement de qualité à travers les supports combinés Web & papier.



Autorecrute en chiffres



C’est avant tout :



1000 nouveaux CV par mois

47 000 abonnés

500 000 pages vues

75 000 visites par mois



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Recrutement

Emploi presse

emploi web

Communication

Automobile

CVthèque