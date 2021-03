Âgé de 51 ans, Thierry CAMPOY HENEAUX possède une expérience dans le domaine du commerce et du management. A ce savoir-faire, s'ajoutent de grandes connaissances dans les secteurs d'activité tels que le monde de la finance, l'immobilier, ou encore, l'industrie et la grande distribution.



Son parcours professionnel emprunte différentes voies ce qui lui permet d'acquérir une grande expérience au sein de différentes directions commerciales comme UNILEVER, TDK, Jean Caby, Bouygues Telecom, Casio et Crealine. Les postes quil occupe à partir de septembre 1996 lui permettent de valoriser et dacquérir un savoir-faire important à la fois sur la négociation grand client (Key accounting) et le management de la force de vente.



Titulaire dun MBA Gestion de Patrimoine, obtenue à l'Ecole Supérieure d'Assurance de Paris, il est titulaire également dun Certificate in the Business of Insurance, remis par la St. John's University de New York. Thierry CAMPOY HENEAUX choisit de s'inscrire dans une voie professionnelle dédiée en grande partie aux champs d'action mêlant à la fois le management, la gestion d'entreprise et le conseil.



A partir du mois d'avril 2003, Thierry CAMPOY HENEAUX se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat à titre personnel. Il fonde le T. Gestion Privée SAS agissant essentiellement dans le domaine du conseil auprès des particuliers et des entreprises. La zone d'intervention est dans un premier temps étendue à l'est de la France.

Plus tard, Thierry CAMPOY HENEAUX décide de modifier la dénomination de sa société qui prend le nom de T. Group SAS, opération transcrite durant le mois de septembre 2011.

En août 2012, l'activité se développant, il crée une nouvelle société de l'autre côté de l'Océan atlantique, à New York, aux États-Unis. Cette société prend le nom de T. Private Wealth Management LLC. En septembre 2013, la société T. Gestion Privée SAS transfère son siège social à Paris.



Cette société s'occupe, désormais depuis dix ans, de la gestion de patrimoine d'un large portefeuille de clients. Ce service se distingue de la concurrence en tenant compte des préoccupations familiales. Il s'agit de répondre aux questions techniques soulevées. Grâce à une expertise avérée, le groupe analyse la situation personnelle du client, son patrimoine et les objectifs fixés.

Un document est rédigé reprenant les lignes de forces et de faiblesses de la situation du client, en intégrant des données sur l'épargne, la prévoyance, la retraite, la succession, ou encore, la fiscalité. Ce pack global est un accompagnement à long terme, pour une gestion de patrimoine adaptée aux fluctuations et autres évolutions des textes législatifs.



Fort de l'ensemble des connaissances acquises et des cas de figures gérés, Thierry CAMPOY HENEAUX poursuit donc ses activités dans une nouvelle SAS, dénommée LUG ADVICE et ayant son siège social à Paris. Cette dernière société est principalement spécialisée dans le secteur de l'Asset Management immobilier & du conseil ainsi que du développement des performances en faveur d'autres sociétés et d'autres professionnelles.

Depuis février 2020, toute les activités sont regroupées au seins de la société :CAMPOY HENEAUX Group Ltd à Londres.