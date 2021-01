Thierry CHASTAGNER

Durant toute ma carrière j’ai apporté mon expertise informatique à de grandes entreprises pour améliorer leur système d’information. Je suis intervenu dans différents domaines tels que la logistique, la banque, les assurances et les télécom. J’ai aussi suivi une formation qualité pour élargir mes compétences.

Compétences techniques:

- Systèmes: IBM/MVS/TSO, Windows XP Seven 10

- Réseaux: LAN,WAN,VPN,TCP-IP

- Serveurs: Windows 2003 2008

- Langages: COBOL, DB2, SQL

- Méthodes: Merise/SDMS, Iso9001 V2000

- Outils: Endevor, Remedy, P-AMC, SDF2, AIDA, Pelican,

Compuwares, Office, Exchange



Mes compétences :

Photographie

Qualité

Systèmes et réseaux

Windows Server 2003/2008

Office 2010

Gestion de projet

Gestion de parc informatique

IBM DB2

Windows XP / Vista / Seven

Endevor

Office

Cobol

IBM

Informatique

Windows

Gestion

Assurance

Logistique