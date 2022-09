Thierry CHAZALON

Je suis spécialiste dans le travail et la déformation des métaux avec et/ou sans enlèvement de copeaux.

Découpage emboutissage, métallerie, serrurerie, découpage laser, usinage, réalisation d'outils de presse, de moules, d'outils de forge et de fonderie, d'injection plastique, de moyens de contrôle, de moyens d'assemblages, et de traitements de surface. Je suis à la recherche d'un challenge dans l'industrie automobile chez un équipementier pour partager mes compétences, en terme d'organisation, de réalisation des gammes, des devis en avant projet pour permettre une industrialisation cohérente des véhicules neufs. Le calcul des coûts de revient réel process via la connaissance des cadences industrielles par type de machine sont un atout précieux pour une meilleure appréhension des délais de réalisation le tout épaulé par une connaissance des différents avantages concurrentiels des pays low cost en fonction de la technicité des produits pour une maîtrise des coûts tout en respectant le cahier des charges qualité client.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Microsoft Access

CATIA (visionnage de nums)

SAP