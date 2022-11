Thierry CRASSARD

Ma vision est : « vendre et se développer est l’essentiel d’une société ». J’ai toujours mené mes actions avec une stratégie orientée client, avec l’objectif de développer l’activité et le CA.



Comme Business developer, j’ai fait face aux impératifs stratégiques et commerciaux. J’ai enrichi le portefeuille client. J’ai négocié en B to B des devis, des contrats avec des sous-traitants, des fournisseurs, des clients privés et publique.

Mon organisation globale et mes prises de contact enthousiastes, m’ont permis de créer des synergies. J’ai pu obtenir les éléments essentiels pour réagir de façon proactive aux aléas. Les budgets et marges ont été à la hauteur des objectifs. Cette anticipation m’a permis de respecter les délais et la satisfaction du client.



J’ai eu la responsabilité de projets de développement transverses au sein de la société. Ils étaient en dehors de mon expertise et ma formation. Ma capacité d’adaptation m’a permis de m’auto-former dans les temps, pour acquérir les compétences nécessaires, afin de respecter les délais et les cahiers des charges.



Vous pouvez compter sur moi pour la gestion des forces de vente de l’entreprise.



Cordialement



Mes compétences :

Droit social

Économie

Ergonomie

Gestion de projets

Conduite du changement

Psychologie du travail

Communication

Droit du travail

Contrôle de gestion

Projet RH

GPEC

IRP

Responsable

Gestion

Psychologie

Développement

Organisation

RH

Audit

Management