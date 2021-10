Thierry DE BRIEY

Après une longue carrière dans le conseil en organisation et en systèmes d'information, j'ai mis en oeuvre une démarche qualité au sein d'un service de l'administration centrale d'un grand ministère.



Je suis conscient que tout projet de transformation doit impliquer au plus tôt l'ensemble des acteurs concernés, dans une démarche d'écoute bienveillante.



Dans la fonction publique, la démarche CAF (cadre d'autoévaluation des fonctions publiques) a démontré sa force de mobilisation et son efficacité. Largement déployée au sein de l'Union Européenne, elle reste cependant très peu appliquée en France.

Je souhaite donc la promouvoir dans la fonction publique française au travers d'une démarche personnalisée que j'ai eu l'occasion d'expérimenter avec succès au ministère de l'écologie.



Je peux en outre vous apporter mon appui au travers de prestations relevant :



Du conseil en organisation : diagnostic stratégique, culturel et organisationnel, optimisation des processus, mesure et amélioration des performances, accompagnement du changement, expertise méthodologique.



De l’approche qualité : mise en œuvre de démarches qualité, aide à la certification ISO 9001 et ISO 14001, formation, gestion des risques, diagnostic environnemental et sociétal.



Du management des systèmes d’information : conseil en stratégie IT, urbanisation et architecture fonctionnelle de SI, conduite de projets, gestion de portefeuille de projets.



Mes compétences :



Secteurs d’intervention : Banque, Industrie, Public et Parapublic



Métiers : Gestion de la formation, gestion de production, gestion documentaire, gestion de l’eau



Méthodes et techniques : UML, MERISE, modélisation de processus, GRAI (BPM), lean management, EFQM, C.A.F., Balanced Scorecard, analyse stratégique, MCP, TACT, RACINES, RAD, SADT, SOA, DATAWAREHOUSE



AGL et outils de modélisation : MEGA, AMC DESIGNOR, CONCEPTOR, Corporate Modeler, GRAI TOOLS, IEW



Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conduite du changement

Gouvernance des SI

Management de projets

Audits

Qualité

Audit

Merise Methodology

Lean management

Conception UML

Méthodes d'organisation, qualité, de conduite de p

UML/OMT

Rapid Application Development RAD

RACINES

Méthodes de conduite de projets