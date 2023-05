Thierry DISSAKE

Hello bienvenue sur mon profil



Qui suis-je ?



Je suis Alternant Ingénieur Projet Process Control au sein du groupe Technord France. En parallèle je suis en Master 2 E3A parcours Automatique des systèmes intelligents (ASI) à lUniversité Claude Bernard Lyon 1.



Qu'est ce qui me définit ?



Je suis reconnue pour mon aisance relationnelle, ma prise dinitiative, mon adaptabilité, et ma passion d'apprendre . Je trouve que ça représente bien ma personnalité.



Mon objectif?



Être un ingénieur en automatisme ou contrôle-commande capable de relever les défis et challenges du monde civil et industriel. Je suis convaincu que jaurais une carrière pleine et riche.



Mon Contact ?



thierrydissake98@gmail.com