Thierry DUBERNARD

Depuis 2008, chez CarboatMedia, je suis responsable de produit et j'ai en charge les aspects communautaires et éditoriaux de la société à travers les sites web www.caradisiac.com et www.forum-auto.com



J'ai débuté dans le Web en 2001 d'abord comme développeur, intégrateur (projet au forfait pour Bougues Telecom), puis chef de projet technique (projet au forfait pour SFR) et enfin chef de projet fonctionnel pour le site web Caradisiac.com.



Mes compétences :

Chef de projet

Internet

Product Owner

Scrum