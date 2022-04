Elsa IGUEDJTAL

Agiliste convaincue, motivée par les petites victoires quotidiennes, émerveillée par la vie, et habitée par les valeurs du manifeste agile centrées vers l'humain, le respect, la bienveillance, l'amélioration continue.

Je m'emploie à mettre au service de ceux qui partagent mon quotidien tantôt mes compétences tantôt mon expérience, mais j'essaye avant tout de leur faire révéler leur propre potentiel...



Actrice de la transformation agile de CarBoat Media, j'ai rejoint le Lab de Digital Working (ITG-BNPParibas) en 2017, où en tant que Scrum Master, je participe quotidiennement à l'accompagnement, l'évolution et l'épanouissement de mon équipe en "mode agile". Je m'épanouie aussi à officier en tant que "couteau-suisse agile" au sein de ma division Digital Working #BackToBasicsAgile #ScrumOrDie #HavingFunForHappyWork



Mes compétences :

AJAX + jQuery

Illustrator, Flash, Picture It, Picasa, Photoshop

Animation Intranet/Internet + E-mailings

Méthodes agiles

JAVA / Grails - GSP

Web : PhP / HTML / CSS

CMS : SPIP, Joomla, Wordpress