Sandra GUIBERT

Intéressée par les nouvelles technologies, j'obtiens en 2011 un Master 2 en Projets Informatiques et Stratégie d'Entreprise afin de compléter ma formation initiale en business. Cette double compétence informatique - commerciale reflète mon souhait de combiner technique et fonctionnel dans mon activité.



Mes compétences :

Gestion de projet - Développement

Programmation en langage objet: Java - VB.Net - Python

Programmation procédurale: C

Gestion de bases de données: MySQL - Access - Oracle - SQL Server - Teradata

Statistiques: SAS - Bristol Report - SSAS

Systèmes d'exploitation: Windows - Unix