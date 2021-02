Thomas THIMONIER

Diplômé en tant que Conseiller en Economie, Sociale et Familiale, je recherche un premier poste.



Mes différents investissements passés ont développé ma capacité d’écoute, d’anticipation et de conviction ainsi qu’un dynamisme et une conscience professionnelle. J’ai pu, par exemple, collaborer avec des professionnels de la vie étudiante, notamment l’assistante du service sociale, pour établir un constat des difficultés quotidiennes des étudiants. Par la suite, des propositions furent envisagées et développées au sein de projets notamment des actions à thèmes : comportements à risques, questions de société,.... J’avais un véritable rôle de médiateur entre les services administratifs et les étudiants.



Savoir communiquer est primordiale lorsqu’il s’agit d’accompagner les personnes. J’ai du non seulement prendre connaissance de textes de lois et rapports, mais aussi développer une certaine énergie en terme de communication orale et écrite en adaptant le support et la forme afin d’informer au mieux. C’est pourquoi j’ai à cœur d’améliorer et de perfectionner mon sens du contact et ma qualité d’écoute tout au long de ce stage.



C’est pour toutes les raisons précitées que je me suis destiné vers la profession de Conseiller en Economie Sociale et Familiale qui allie à la fois, le relationnel, l’écoute et l’entraide.



Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Internet