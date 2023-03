Mise en place des procédures de relances;

Suivi de la balance âgée et de l'amélioration du DSO;

Participation au comité du crédit

Reporting auprès de la direction (tableaux de bord)



Réalisations: Réduction des encours annuels supérieurs à 180 jours de 40% à 11% du CA.

Amélioration du retour de cash à travers une réduction sensible des blocages paiement liés aux aspects juridiques et fiscales de la négociation commerciale.



Mes compétences :

Audiovisuel

Informatique

Marketing