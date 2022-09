Thierry GAUDO

Ingénieur 30 ans dexpérience en instrumentation et expérimentation dans le domaine de l'optique théorique et appliquée. Expert dans le développement des systèmes dacquisition et traitement du signal : applications lidars. Recherche un poste de responsable technique de développement, d'exploitation et de maintenance d'instruments de mesure de phénomènes géophysiques.



Mes compétences :

Mesure Physique

Électronique

Traitement du signal

Physique/ chimie de l'atmosphère

Physique des laser et des fibres optiques

Optique

Négociation

Management