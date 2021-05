Thierry GELIBERT

De formation comptable, je me suis spécialisé ces dernières années dans la gestion du risque clients comme le démontre mon expérience professionnelle. Suite à la centralisation des services comptables et financiers fin 2014, mon poste a été transféré sur Paris et donc je suis actuellement à la recherche d'opportunités professionnelle comme Assistant de Gestion - Chargé de recouvrement.



Mes compétences :

Credit manager

Gestion des litiges

Recouvrement

Relationnel

Organisation

Analyse financière

Comptabilité clients

Contentieux commercial

Gestion de la relation client

SAP