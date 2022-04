Delphine BRIANT

EN RECHERCHE ACTIVE



Idéalement, j'aimerai trouver un poste d'assistanat commercial ou de DIRECTION avec une partie événementielle et retrouver l'anglais si possible avec l'espagnol, mon allemand étant vraiment très loin, mais avant toute chose intégrer une équipe ouverte d'esprit, motivée et qui fait passer l'humain avant toute chose.



Joyeuse, dynamique, polyvalente, consciencieuse et très intéressée par tous les domaines, n'hésitez pas à me rencontrer afin de vous exposer mes motivations, mes choix et parcours professionnel.



Mes compétences :

Analyse de données

Autonomie professionnelle

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adaptabilité

Réactivité

Administration des ventes

Relationnel

Commercial export

Polyvalence

Allemand (à "raviver")

Anglais commercial

Espagnol

Lotus Notes

Management

SAP

Oscar / Movex

Lotus Notes/Domino