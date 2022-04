Delphine BRIANT

Consultante E-Recrutement

Rattachée à la Direction Sourcing & Recrutement



Le groupe DERICHEBOURG (40 000 salariés, 3.1 milliards d’euros de CA, présent dans 30 pays) est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans 3 secteurs d’activités complémentaires: les services à l’environnement (la collecte, la gestion et la valorisation des biens d’équipement et de consommation en fin de vie, des matières de récupération, des déchets industriels et ménagers ainsi que la propreté urbaine), les services aux entreprises (Accueil, Aéronautique, Energie, Intérim, Manutention, Propreté et services associés) et les services aéroportuaires (assistance en escale, services aux passagers en aéroport, services aux infrastructures aéroportuaires et gestion du carburant, maintenance du matériel de piste).



DERICHEBOURG Intérim & Recrutement, filiale du groupe Derichebourg Multiservices, compte parmi les grands acteurs du marché. Son réseau de JOB PLACES, en croissance rapide, est reconnu pour son expertise dans de nombreux secteurs d'activités tant dans l'industrie que dans le tertiaire.



DERICHEBOURG Intérim & Recrutement apporte une réponse globale et personnalisée (intérim/CDD/CDI) à l'ensemble de ses clients et vivier de candidats. Notre vocation est d'être un lien efficace et un facteur d'équilibre pour l'emploi entre nos deux partenaires : le client et le candidat.



Chaque jour plus de 5 000 collaborateurs sont délégués auprès de grands groupes nationaux, internationaux et PME/TPE et nous fournissons 1 000 clients sur le territoire.



Mes compétences :

Pack office

Dynamique

Organisée