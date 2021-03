L'International, au delà de ma profession, est une passion avec plus de 70 pays visités, plus de 47 opérateurs de télécommunications approchés, trilingue français, anglais, espagnol, études à l'étranger au Canada et en Belgique, travail au Chili et résidence au Canada.



J'ai structuré des activités au Grand Export sur les zones Amérique Latine, Caraïbes, Afrique de l'Ouest, Maghreb, Moyen-Orient et Asie.



Actif au sein d'une filiale du Groupe Orange en France pendant 6 ans et demi, je suis ouvert aux opportunités sur le marché et cherche à mettre les compétences suivantes :



* mise en place de réseaux d'agents et de distributeurs

* animation commerciale et technique de revendeurs

* vente conseil, lobbying et relations d'influence

* gestion d'offres complexes de bout en bout

* développement de solutions techniques intégrées

* négociation de contrats internationaux

* recherche et concrétisation de partenariats stratégiques

* détection de projets et recherche de financement



dans un contexte international et multiculturel



* leadership par la compétence et l'expertise

* idées construites et pragmatisme

* force de proposition

* capacité d'adaptation

* travail en mode transverse

* mode participatif



au profit d'une entreprise située au Canada (Montréal, Québec, Ottawa, Winnipeg, Vancouver), en Europe (Andorre, France, Malte, Suisse, Chypre autres), en Amérique Latine (Cuba, Chili, Mexique, Paraguay, Argentine, Uruguay, Panama autres), en Asie (Singapour, Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Birmanie, autres) ou dans un autre pays.



Pour ma part, j'ai travaillé aussi bien pour des TPE, des PME que pour des Multinationales dans des domaines techniques, industriels, gouvernementaux, sécurité, cyber sécurité et haute technologie.



N'hésitez donc pas à me contacter si vous avez des projets liés à l'international et au Grand Export en particulier et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.





Cordialement

Thierry HAUSS

haussthierry@yahoo.ca



Mes compétences :

Coordination

Organisation

Encadrement

Télécommunications

Exportation

International

Information Technology

Amérique latine

Partenariats

Lobbying

Négociation

Droit des contrats

Multiculturel

Développement commercial

Fédérateur