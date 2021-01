Thierry HERMELINE

Je recherche un poste en tant que responsable QSE ou HSE



Pour moi, l'engagement personnel est une valeur fondamentale qui me caractérise le plus dans la conduite de mes missions.



Je garde toujours en mémoire que ce qui fait la richesse d'une entreprise ce ne sont pas les murs mais ses hommes.



Pour ma part,j'ai adopté le modèle japonais où l'encadrement est au service des employés.

afin qu'ils exécutent au mieux leurs missions et apportent la satisfaction attendue par les clients finaux.



Doté d'un bon relationnel et ayant une bonne capacité d'écoute, je serai heureux de contribuer à renforcer la fiabilité de votre système de management de la qualité , de la sécurité et de l'environnement en aidant tous les acteurs sur leur périmètre



Mes compétences :

Audit

Bilan Carbone

Certification

Chsct

Environnement

EPI

GPAO

indicateur

Iso 14001

ISO 9001

MASE

Microsoft Sms

Norme iso

Norme ISO 9001

Oshas

OSHAS 18001

QSE

Qualification

Qualité

Référentiel MASE

Sécurité

SMI