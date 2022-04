Catherine LECLERCQ

Comptable de formation , j'ai débuté mon parcours en tant qu'aide comptable . Suite à une interruption d'activités professionnelles de 3 ans pour m'occuper de mes enfants , j'ai repris 3 ans d'études au CNAM / INTEC afin de préparer et obtenir un DECF en 1996, ceci m'a permis d'occuper des postes de comptable unique et générale.



Ma dernière expérience professionnelle m'a permis d'accroitre mes compétences , d'occuper un poste de comptable unique ainsi que traiter toute la paie et la partie sociale . Cette expérience a été très enrichissante ( PME en constante croissance de 25 salariés en 2004 à 160 salariés en 2016) j'ai donc pu acquérir de l'autonomie ,monter en compétence et devenir responsable comptable .



Dynamisme, rigueur , organisation ainsi qu'une bonne capacité relationnelle m'ont été nécessaires pour réussir dans ce poste.



Je souhaite donc mettre à profit toutes mes expériences et mes compétences au sein d'un service comptable d'une PME.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

CEGID

Sage moyen de paiement

SMDE

Sage comptabilité et paie ligne 100

Sage Accounting Software

IBM AS400 Hardware

Bulletins