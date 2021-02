Thierry HORLIN

Responsable commercial depuis plus de 25 ans, Entrepreneur dans l'âme (2 créations de société), curieux et persévérant, je m'investis à fond dans de nouveaux business en tissant un réseau de partenaires et d'humains passionné(e)s.

Mes TOP sujets : les prestataires des APE & Ecoles, la Process Com, la BI, la cybersécurité.



J'ai exercé entres autres les métiers de



* créateur dentreprise & directeur associé dune société éditeur de logiciels d'assurances,

* Directeur avant et après vente chez un éditeur de logiciels américain

* responsable d'affaires grands comptes et PME-PMI, chez un grand éditeur Logiciels

* Co-Fondateur du site web Cmonecole.fr, premier site communautaire de parents d'élèves et APE



Mes compétences :

MDM

Moteur de recherche

Cognos

Social networking

Business intelligence

IBM Connections

Tivoli_Endpoint_Manager

Entreprenariat

Vente

Communication

Formation

Réseaux sociaux

Web 2.0