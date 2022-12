Thierry JAVELLE

De formation comptable, et après un passage en cabinet d'expertise comptable, je me suis orienté tout naturellement dans le domaine des applications comptables et financières.



J'ai participé, à ce titre, à différentes missions de conseils, d'assistance et de formation, aussi bien chez les éditeurs de logiciels (CFI Informatique, La Gestion Intégrale, ORACLE) , qu'au sein d'une société d'assurance 'La Médicale de France' (filiale du Crédit Lyonnais) pendant 5 ans.



Cette double compétence m'a permis de travailler au sein d'Oracle France en tant que formateur, durant près de 15 ans (1998 - 2012), sur les modules fonctionnels de la suite financières et comptable Ebusiness Suite 11i i et R12: GL, AP, AR, FA et la suite Projet.



J'ai ensuite rejoint la société Easyteam, avec l'ensemble de mes collègues formateurs fonctionnels et les commerciaux formation.



J'anime toujours les formations finances et projets Oracle, dans nos locaux ou chez les clients.



J'ai participé à une première étude de mise en place de solution e-learning liée à Oracle



Mes compétences :

E business suite

Pédagogie

Formation

Ingénierie pédagogique