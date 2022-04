Fondateur du cabinet d'expertise comptable Emmanuel Serot, j'accompagne les TPE et PME avec écoute, proximité et rigueur depuis plus de 15 ans. Je dirige une équipe de 10 collaborateurs qui répondent avec réactivité et professionalisme aux demandes de nos clients.



Pour plus d'informations sur nos services, je vous invite à découvrir notre site internet:



Je propose notamment un accompagnement des personnes et entreprises du milieu sportif.

Je compte parmi mes clients des enseignes de magasins de sport, des agents ainsi que des associations sportives.

Je suis aussi partenaire depuis 3 ans de l'US Créteil.





Mes compétences :

conseil création d'entreprise

conseil transmission d'entreprise

Expertise comptable

Accompagnateur d'entreprises

Social media