Etienne SEROT

- Je suis un industriel dans l'âme, passionné par les hommes et le pilotage d'unités industrielles.

- En tant que consultant, j'apporte mon expertise et ma contribution en amélioration des performances industrielles par:

1) La Qualité

2) La Productivité au travers de l'organisation et l'accompagnement des hommes.

3) Le contrôle et le pilotage des coûts.

4) Le conseil technique produit/process en Chine, Roumanie, Slovaquie, Serbie.



- Je suis expert en process caoutchouc pour toutes les industries de transformations et de productions liées à cette matière, notamment l'automobile, l'équipement personnel outdoor, l'industrie lourde...



Principales compétences:

- Pilotage d'unités industrielles : Direction de Production, Gestion financière, Planification de production, Industrialisation, Laboratoires caoutchouc, Achat matières premières, Achats Produits, Recherche et Développement, Bureau d'études Produit Process, Négociations avec les partenaires sociaux.



- Management de projets : Gestion de Projet, Amélioration continue, Lean Management,

Amélioration de la productivité ,5S, Kaizen, Démarche Qualité.



- Achats externes :Sourcing, Délocalisation, Chine, Europe.



- Mes qualités: Pragmatisme, Ecoute, Synthèse, Exigence et bienveillance.



Mes compétences :

Qualité

Achats

Gestion de projet

Industrie

Relations humaines

Conduite du changement

Rubber processes