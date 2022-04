Fabienne HINDRÉ

Spécialisée en Marketing et Management Mode et Luxe à l'international, j'accompagne les entreprises dans le développement stratégique de leur marque.

Imprégnée de leur histoire et de leurs valeurs, j'utilise mes points forts:

- une forte sensibilité produit renforcée par le gout pour l'innovation et le beau

- une capacité à communiquer avec pédagogie et à travailler en collaboration à un niveau international

- une réponse business orientée "client" et soutenue par les principes du développement durable



Mon savoir-faire et mon envie sont de gérer des projets créatifs et commerciaux pour des PME dans les secteurs du Textile en général, matières ou produits finis, en particulier pour les marchés du Lifestyle, du sport et de la santé.

Au cours de mon expérience, j'ai développé une sensibilité particulière pour les matières techniques et fonctionnelles que j'adapte aisément à un habillement Sportswear, élégant et durable.

Sourcer, identifier les besoins et travailler avec des designers pour monter des collections "pratiques, esthétiques et utiles" font partie de mon ADN.

Ma démarche a permis à Aigle de conquérir le marché français et asiatique du Sportswear-Outdoor dès 1988.

Je suis passionnée pour transmettre aux équipes commerciales des arguments de différenciation appuyés sur l'innovation en réponse aux besoins des clients.

C'est également dans un contexte de produits "responsables,innovants et de qualité " que j'ai collaboré avec Nicolas Vanier sur son équipement pour le film LOUP et avec des sportifs renommés pour la course de l'America's Cup.

Mon expérience du management global s'exprime dans un environnement entreprenarial et pragmatique au contact de l'international.



Mes compétences :

Commercial

Communiquer

Design

Écologie

Écouter

Fédérer

International

Marketing

Négocier

Qualité

Sourcing

Stratégie

Stratégie produit

Conseil

ELearning

Lifecycle Management

Vente

Communication

Négociation

Gestion de projet

Management

Formation

sur mon expérience