Julie LASNE

OBJECTIF:

. FAIRE DE L'ÉTHIQUE UNE SOURCE DE CRÉATION DE VALEUR ENTRE ENTREPRISES CLASSIQUES,ÉTHIQUES ET ONG (Social & Green Business,…)

. FAIRE DE LA COMMUNICATION ÉTHIQUE UN VECTEUR DE NOTORIÉTÉ, D’IMAGE ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



APPORTS:

• Développer les partenariats et la co-communication entre Entreprises/ ONG – Causes Ethiques/Collectivités/ Social et Greenbusiness

• Fédérer de nombreux acteurs et intérêts publics, politiques et privés pour développer des axes de sensibilisation à 360° et de nouveaux partenariats win win

• Initier et concevoir des démarches innovantes, proactives et abordables en communication grand public

• Associer Stratégie, Conseil, Création et Community Management pour permettre une vision à 360° et un conseil pertinent grâce à ma double compétence

• Traduire des stratégies marketing en concepts créatifs publicitaires impactants et efficaces

• Manager et coordonner la mise en œuvre de campagnes de publicité d’audience nationale et internationale



AUTRES COMPETENCES

• Peinture : + de 30 Expositions d’œuvres picturales personnelles (Europe et Etats-Unis)

• Art de la Fresque et aux Copies de Tableaux de Maîtres : Formations à l’ESAAD DUPERRE, au Viaduc des Arts et auprès d’artistes renommés



Mes compétences :

Artiste

Communication

Concepteur rédacteur

Conseil

Création

Écologie

Esprit critique

Éthique

Humour

International

INTUITIVE

Management

Marketing

Marketing management

ONG

Proactive

Publicité

Rédacteur

réseaux sociaux

Conception-rédaction