Fabienne DUGAS-RAVENEAU

Après 14 années d'expériences enrichissantes en qualité d'élue locale, de fonctionnaire territoriale puis de dirigeante d'une entreprise dédiée aux collectivités territoriales, je propose aux élus locaux et équipes dirigeantes de les accompagner dans leurs projets de territoire en réalisant :

- Etudes d’opportunités stratégiques et économiques.

- Conduite de projets transversaux et/ou intercommunaux, management stratégique et prospectif

- Intelligence économique et marketing territorial

- Négociations avec leurs partenaires, concertation avec les acteurs du territoire.





Mon parcours me permet d'intervenir dans des projets aussi différents que les procédures de création ou fusion d'EPCI, l'élaboration des projets communautaires, des Plans de Déplacements Urbains, Schémas de Coopération Intercommunale, aménagements des espaces publics, projets de développement économiques...



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Communication

Conduite de projet

Conseil

Intelligence économique

Management

Politique

Stratégie