Charles CHARDON

Depuis 2015 j'ai une double compétence : gestion et urbanisme (mastère 2).



Mon parcours m'a fait acquérir une maîtrise de la gestion des ressources et une expertise de l'audit et de l'évaluation de la gestion en banque/assurance et en collectivités locales, SEM.



J'ai également une bonne connaissance des secteurs électricité, télécoms, et funéraire.



Je possède aussi une expérience poussée des procédures d'achat public et de délégation de service public.



J'ai assumé la maîtrise d'ouvrage de nombreux projets de migration informatique.



J'aime manager des équipes pour mener à bien des projets importants et accroître la performance des organisations. En améliorant les conditions de travail.



Je parle anglais et allemand couramment.



Mes compétences :

Assurance

Aviation

Banque

Banque assurance

Contrôle de gestion

Electricité

Finance

Judo

Manager

Performance

Plongée

Secteur public

Systèmes d'Information

Télécoms

Gestion

Logement social

Communication

Plongée sous marine

Audit

Système d'information

Gestion de projet

Management

Télécommunications