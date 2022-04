Karine DECOEUR

Plus de 10 ans d'expérience

Licence Commerce International & Bachelor Logistique et Transport

Trilingue Anglais/Espagnol



Autonome et dynamique, j'aime la mise en place et le contrôle de nouveaux challenges et la diversité des tâches. Force de proposition, je cherche souvent à faire évoluer les équipes dans un souci de performance et de bien-être. Dédiée service client, je suis à la fois procédurière, ouverte à l'échange et fine négociatrice.



Mes principales compétences sont :



- les achats de prestations logistiques et transport

- l'optimisation des coûts de transport

- les appels d'offres / la négociation / l'affrètement

- le suivi qualité Supply Chain

- la gestion des retours, SAV / Litiges

- la facturation / les statistiques





Mes compétences :

Litiges

Transport

Logistique

Supply chain

Import-export