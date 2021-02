AbsoluPrev by ThK-Concept est laboutissement dun passionné denseignement, dapprentissage et de la prévention des risques professionnels et de lhumain.

Lannée 2009 aura vu la concrétisation de cette passion tout d'abord sous forme dune auto-entreprise, puis avec la création de ThK-Concept (2010).

En 2018, ThK-Concept devient AbsoluPrev by ThK-Concept pour mieux vous servir.



Après 20 années (15 d'active puis réserve opérationnelle) passées au sein de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, Sapeur-Pompier volontaire, Sous-Officier, jai occupé différents postes, pendant une dizaine dannées dans le domaine de la formation professionnelle et de la prévention des risques et notamment le poste de responsable pédagogique national dans un organisme de formation spécialisé dans les domaines de la hauteur.



Mon expérience de formateur en prévention va notamment des domaines du travail en hauteur, milieu confiné, formateur CATEC (r), protection respiratoire, balisage sur la voie publique, contrôleur des E.P.I., A.I.P.R, échafaudage, formations à la conduite en sécurité (avec ou sans test CACES), secourisme, incendie et évacuation, formations de formateurs, formations spécifiques destinées à lencadrement, des formation sur mesures, etc Et si nous n'avons pas les compétences, notre réseaux partenaire pourra y répondre.

Par ailleurs, afin de vous offrir des prestations de qualités, nous nous formons en permanence (en 2012 ; Vérificateur des E.P.I. Hauteur - NEOFEU, réception, conformité des échafaudages Layher en 2013 ; Formateur CATEC (espace confiné) selon la recommandation R472 INRS, Recyclage formateur utilisation de pont-Roulant), en 2014/15, Formation impact de la réforme des Organismes de Formation, N1 & N2, en 2017, formation concepteur AIPR, et en 2018 formation certification de formateur chez ELEGIA, etc... (pour n'en citer que quelques une!!)...



Ce sont ces compétences techniques et mon expérience, tant de Sapeur-Pompier que de la vie en entreprise, qui me permettent aujourdhui de vous proposer des actions de formations et de préventions au plus proche de vos besoins et des contraintes spécifiques à votre profession.



Nos formations sont conçues selon les besoins de votre entreprise. C'est à nous de nous adaptés à vos exigence, et pas le contraire! Pour cela, un audit préalable, nous permet de déterminer le matériel (le plus adapté) à mettre en oeuvre, mettre en place un contenu unique adapté, et éventuellement vous conseiller (mise en place de procédures dintervention, assistance technique)



Prenant en compte vos problématiques dorganisation et/ou de chantier, ThK-Concept intervient partout en France et à lExport, de jour comme de nuit, semaine, week-end & jour férié.



Mes compétences :

Formateur de formateur

SST

Pédagogie

Travail en hauteur

Sécurité

Risques professionnels

Prévention

Formation

CACES

CATEC

Echafaudages

Espaces confinés

Formation Incendie

AIPR