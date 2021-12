Taillard PATRICIA

Créatrice de Rescue Normandie Formation depuis 2011

Spécialisé dans le secourisme et la prévention des risques.

Organisme de formation habilité INRS pour les formations : SST, PRAP IBC et PRAP 2S

Formations en gestes et postures, défibrillateur, gestion du stress, TMS,...

Formation à la carte suivant vos besoins.

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro

25 14 02425 14 après du préfet de région de Basse-Normandie.

Catalogue de formation sur demande :

taillardpatricia@yahoo.fr

Mes compétences :

Ergonomie

SST

Secourisme

Manutention

Organisme de formation

Formation continue

Formation professionnelle

PRAP SANTE

PRAP et GP gestes et postures