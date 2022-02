Thierry LAPORTE

Chef de produits chez Panasonic dans le domaine de l'Electronique grand public.



La mission de chef de produits consiste en :

* Mise en place du mix produit sur le marché français.

* Suivi de l’évolution du chiffre d’affaires et contrôle de la marge (profit).

* Réalisation et mise en place d’actions correctives nécessaires à l’atteinte des objectifs.

* Reporting auprès des usines sur les évolutions du marché domestique et préconisations pour le développement des futurs produits.



Mes compétences :

Assistant

Assistant marketing

Chef de produit

Chef de secteur

Cinéma

Communication

Création

Electronique

Électronique embarquée

Evénementiel

Marketing

Média

PUBLIC

Sport

Telecom

Voyages