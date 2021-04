Thierry LE VAN SUU

J'ai rejoint le groupe Sodifrance en février 2011 après avoir signé mon contrat en décembre 2010.



J'ai suivi une première formation de 3 mois en COBOL/CICS/DB2, complétée par une autre formation en NATURAL/ADABAS.



Fort de ma formation d'ingénieur et de chercheur (dans l'étude et l'analyse des phénomènes acoustiques et vibratoires), j'ai décidé de changer de cap et de faire de l'informatique mon métier.



Cette décision a été motivée par une frustration nourrie pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ce choix et je continue de cultiver mes compétences techniques (J'ai suivi 60h de formation de développement en JAVA/ANDROID en 2015 et 2016, et je m'autoforme en permanence sur les technos web) qui me permettent de mener des projets personnels technologiquement motivants.



Mes compétences :

acoustique

Automobile

COBOL

Informatique

Mainframe