Thierry LECOEUR

Madame, monsieur,



Fort d'une expérience de 17 ans d’activité professionnelle dans le domaine du WMS (logistique d’entrepôts)



Actuellement en poste chez Actéos (ingénieur développement et intégration), ma polyvalence m'a permis d'accroître mes connaissances dans différents domaines, tant matériels que logistiques, en particulier WMS, et également dans la conception et le développement de logiciels.



D’abord cantonné à la partie R&D matériels (Conception de matériels et logiciels temps réel), j’ai évolué au cours des années suivantes afin d’être capable de concevoir et de développer des logiciels Mobiles, et de prendre en charges des dossiers clients (pour certains projets, de l’analyse fonctionnelle au démarrage, en passant par le développement et la formation client, puis en assurant le support client).



J’ai ainsi pu acquérir progressivement des connaissances sur le WMS et les optimisations de processus qui permettent aux clients d’accroitre leur activité et leur productivité(Activité « Drive » pour la grande distribution, et e-commerce pour les sociétés qui s’ouvrent au marché grand public) tout en gardant une qualité de service optimum pour ses clients.



De plus, ma mission comprenant également l’accompagnement et la satisfaction de nos clients, j’ai développé un esprit de service aigu et suis mobile dans toute la France pour des missions d’intégration et d’optimisation directement dans leurs entrepôts.



Mes compétences :

Programmation orientée objet

Base de données

SEO (Notion)

Architecture logicielle

Conception de produit

Optimisation des process