Thierry MARIE-ROSE

Ingénieur territorial au service du développement du numérique, de l'innovation et des systèmes d'informations dans les territoires.

Mes expériences m'ont permis de mobiliser mes savoir-faire et mes capacités d'adaptation, de rigueur, d'organisation et d'ouverture pour la réalisation détudes techniques et de prestations de conseil et daccompagnement des collectivités publiques dans les domaines de l'innovation, de la règlementation et la gestion des risques.



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique et d'un master MIAGE, j'ai également obtenu le concours d'ingénieur territorial.



Après plusieurs expériences très enrichissantes dans le privé, mais aussi à mon compte, je mets aujourd'hui mes compétences au service de la CACEM (Communauté Agglomération Centre Martinique), en tant que Directeur de l'innovation et Modernisation de la relation aux citoyens.



Mes compétences :

Développement informatique

Management opérationnel

Informatique

Gestion de projet

Communication

Sécurité informatique