Thierry MARIETTE

Professionnel expérimenté du développement des compétences par la formation et l'alternance.

Accompagnement de l'entreprise dans sa transformation digitale, la mise en oeuvre du management de proximité et le développement de l'orientation client. Pilotage et gestion de projet, optimisation budgétaire, animation des communautés managériale et RH.

Ces compétences ancrées sur l'adhésion du client final et l'empowerment des collaborateurs me qualifient en partenaire légitime des managers opérationnels.

- Pilotage de la stratégie opérationnelle du recrutement et de la rétention des alternants

- Transformation digitale et distancielle : e-learning, tutoriel, blended learning

- Ingénierie pédagogique : rationalisation des parcours, évaluation professionnelle, entretien annuel

- Optimisation financière et budgétaire du plan de formation : refinancement OPCO et Fongecif

- Gestion managériale, budgétaire, pédagogique, commerciale et administrative dune école professionnelle