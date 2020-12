Thierry MAROTIN

Engagé, combatif et ambitieux sont les principaux traits de caractère pour me définir. Je suis issu d'une formation technique puis commerciale & marketing, ce qui me permet de justifier aujourd'hui de la compétence attendue sur le terrain. Le leadership, l'intégrité et 20 ans d'expertise dans la vente BtoB en Industrie sont mes premiers atouts...



Spécialités : Aide et conseils à la Création d'Entreprise. Formé au Lean Management opérationnel.



Mes compétences :

Commerciale

Management

Négociation

Négociation contrats

Politique

Politique commerciale

Prospection

Recrutement

Rédaction

Reporting

Stratégie