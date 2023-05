Homme de terrain , attaché à son métier et sa région .

Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'électricité batiment , dont 23 ans en entreprise d'installations .

Une évolution professionnelle depuis le bureau d'études vers la direction d'entreprise.

Gout prononcé pour l'organisation et les procédures simples .





Mes compétences :

Management

Organisation du travail

Courants forts

Courants faibles

Gestion entreprise