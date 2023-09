Thierry MEMBRADO

Manager dans l'âme, j'ai plus de 10 annnées d’expérience acquises dans les métiers de la piscine.



Mon activité professionnelle s’est d’abord orientée vers le secteur de la défense, puis des services aux particuliers et de la grande distribution avant de se poursuivre dans celui des gestions, mise en place et animation de reseau commercial.



Rigueur et pragmatisme ont toujours conduient mes actions et m'ont permis de diriger efficacement des équipes en charge de projets stratégiques complexes dans des environnements sous haute pression, tant sur les aspects fonctionnels (architecture, sécurité, études, développements, intégration) qu'opérationnels).



Soucieux de la continuité du service à rendre aux clients utilisateurs, je me suis toujours attaché à la qualité des applications produites aussi bien en terme d'élaboration, de tests et d'exploitation.



Doté d'un bon sens de l'anticipation et de l'organisation, j'ai pris goût à être un acteur de la stratégie de l'entreprise.



Dans de multiples situations j'ai par ailleurs exercé mes qualités gestionnaires et de négociateur au service du contrôle du larges budgets, et de l'optimisation permanente des coûts. (Rationalisation des fournisseurs, externalisation).



Je suis en recherche active d'un poste en Création,Management & animation reseau commercial.



Mes compétences :

Animateur

Animateur des ventes

Commercial

Commerciale

Gestion commerciale

ventes