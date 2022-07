Thierry MOREAU

Vivénergie est le distributeur des chaudières à granulés de bois ÖkoFEN au Nord de Paris : Hauts de France + ex- Haute Normandie (dept 76 et 27) + Nord Ile de France (dept 93 et 95).



Du matériel de qualité, une équipe de techniciens, un réel engagement pour la protection de l'environnement.

Vivénergie est également l'Agence Nord du fabricant allemand HDG (chaudières à bûches, bois déchiqueté, granulé jusque 400kW) et distribue la gamme "solaire thermique" d'Ökofen.



100% renouvelable ! :-)



www.vivenergie.fr



Mes compétences :

Biomasse

Bois

Bois énergie

Chauffage

Chauffage solaire

Chauffe eau

Chauffe eau solaire

Construction

Energie

Energie solaire

Énergies renouvelables

Énergies renouvelables ENR

EnR

Solaire