Entreprise crée en juin 2020 par Thierry ORBILLOT , technicien qualifié en maintenance informatique avec plus de vingt ans d'expériences dans ce secteur ainsi que dans le secteur de la vente aux particuliers et professionnels.



Mes compétences :

Informatiques

conseils

et solutions de vente de matériels et logiciels

Formation à domicile

Sous traitance

réseaux

intervenant pour entreprise

internet