Thierry PAYET

Je recherche un poste de préparateur de commandes, manutentionnaire , magasinier - poste en journée. J'ai plus de 7ans expériences dans la préparation de commandes, réception, chargement, déchargement.... Je recherche un poste en journée.



-Je recherche aussi un poste de technicien informatique, débutant pour me perfectionner dans ce domaine.

J'ai le titre professionnel Technicien d'assistance en informatique que j'ai obtenu par le centre de formation AFPA



De part ma double compétence, je recherche une entreprise qui pourrait me proposer un poste avec si possible ma double compétence technique et logistique.