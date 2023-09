Thierry PAYET

Mon parcours professionnel débute au sein de l'aéronautique navale en intégrant une école de spécialisation du personnel naviguant.

Au cours de cette double formation de navigateur aérien et opérateur radariste de bord, je développe les compétences nécessaires à la conduite d'un avion en toute sécurité:rigueur, gestion du stress, analyse et anticipation, travail en équipage, respect de la sécurité des vols.



Mes différentes affectations, en Etat-major, en unités opérationnelles et en école d'instruction vont me permettre de perfectionner mes savoirs et d'enrichir mes compétences dans de nouveaux domaines: organisation, management, planification, optimisation d'objectifs à l'aide d'une unité de contrôle de gestion, conception de supports pédagogiques.



Un contexte de travail en constante évolution va favoriser et optimiser mes qualités humaines dans le domaine de la communication, de l'écoute et de l'analyse. Mes capacités d'adaptation et de réaction vont complétées mes savoirs-faire.



Mes trois dernières années au sein de l'école de spécialisation des navigateurs aériens, en qualité de formateur sol et vol, seront synonymes d'accomplissement personnel de ce premier parcours professionnel.

Fort de mon expérience et de nouvelles compétences pédagogiques, je contribue à l'amélioration de la qualité des formations du personnel naviguant au travers de ma fonction de Coordinateur pédagogique.



Ma riche expérience, mon investissement et ma motivation au sein de cette dernière affectation vont révéler une vocation certaine à persévérer dans le domaine de la formation.



J'intègre l'équipe d'instructeurs sol FTO de l'ESMA en 2009, au sein de laquelle je partage mes savoirs et mes compétences dans le domaine de la formation. J'occupe le poste de Chef de l'instruction théorique du secteur Pilote.

Je dispense des modules de la licence du pilote de ligne théorique (ATPL) à des étudiants français et étrangers.



Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Accompagnement

Navigation