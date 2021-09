Ingénieur avec un Master 2 "Management des Achats" de l'IAE Lyon.



Adepte et acteur d'une collaboration transverse au sein de la supply chain, je me concentre sur les achats afin de participer à la stratégie de l'entreprise et contribuer directement à ses performances en termes de marge, de qualité produits et services, d'innovation, et de sécurisation de ses approvisionnements.



Je présente une solide expérience opérationnelle dans les métiers achats, logistique, transport, gestion de stock et d'entrepôt, ainsi que dans les Systèmes d'Information associés (ERP SAP, JDE, SAGE, BO). Ceci en ayant pratiqué dans des secteurs exigeants comme les industries aéronautique, automobile, pharmaceutique ou plasturgie au sein de grandes entreprises, ETI ou PME, en environnement international.

Autonome, je n'en favorise pas moins le travail en équipe source de satisfaction et d'enrichissement partagés. Je privilégie avec mes fournisseurs une relation responsable réciproque fondée sur des éléments concrets et qui permet par la négociation de concilier nos objectifs tout en minimisant les risques.



Mes compétences :

Les Achats - Master 2 Achats - IAE de Lyon 2013/14

La Logistique (flux, transport, entrepôt)

La supply chain- Certification BASICS/APICS

Les Système d'info - Certification sur SAP MM-WM

Le reporting décisionnel - Business Object Xi3

La modélisation des processus via norme BPMN 2.0